Zona Euro cresce 1% no segundo trimestre e Portugal sobressai com a 3.ª maior taxa

O Eurostat divulgou esta quinta-feira os primeiros dados preliminares da atividade económica no segundo trimestre, que mostram um aumento homólogo de 1% na Zona Euro e de 1,2% na União Europeia.

Em termos de variação em cadeia, o PIB dos países da moeda única avançou 0,4%.

Portugal destacou‑se entre os Estados‑membros com dados disponíveis, ao registar uma taxa homóloga de 2,5%, a terceira mais elevada atrás da Lituânia (3,8%) e de Espanha (2,7%).

No recorte em cadeia, alguns países registaram ritmos mais fortes, sobressaindo a Irlanda, que lidera a tabela com +3,9%, e a Lituânia, que cresceu 1,7%. Por outro lado, países como Bélgica e Áustria apresentaram crescimento nulo.

De recordar que são apenas estimativas preliminares, podendo os dados, por essa razão, ser posteriormente revistos. São valores que, para já, reforçam uma recuperação heterogénea dentro da área do euro, com diferenças significativas entre Estados‑membros no ritmo de crescimento, tanto em termos homólogos como trimestrais.