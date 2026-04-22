Zona euro reduz défice para 2,9% em 2025 e Portugal tem 5.º maior excedente da UE

A zona euro reduziu o défice público em 0,1 pontos percentuais para 2,9% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2025, enquanto na União Europeia (UE) este se manteve nos 3,1%, divulga esta quarta-feira, 22, o Eurostat.

Portugal registou o quinto maior saldo orçamental positivo das contas públicas da UE (0,7%), com Chipre (3,4%), Dinamarca (2,9%), Irlanda (1,8%) e Grécia (1,7%) a apresentarem os mais importantes excedentes em relação ao PIB.

Todos os restantes 22 Estados-membros fecharam 2025 com défices públicos, com a Roménia (-7,9%), a Polónia (-7,3%),a Bélgica (-5,1%) e a França (-5,1%) à cabeça, salientando o serviço estatístico europeu que 11 países tiveram défices iguais ou superiores ao limite de 3%, acima do qual podem ser alvo de procedimentos pela Comissão Europeia.

No que respeita à dívida pública, na zona euro aumentou de 87,0% em 2024 para 87,8% do PIB em 2025 e na UE cresceu um ponto percentual, para 81,7%.

No final de 2025, as menores dívidas públicas foram observadas na Estónia (24,1% do PIB), no Luxemburgo (26,5%), na Dinamarca (27,9%), na Bulgária (29,9%), na Irlanda (32,9%), na Suécia (35,1%) e na Lituânia (39,5%).

Doze Estados-membros apresentaram rácios da dívida pública superiores a 60% do PIB, tendo os mais elevados sido observados na Grécia (146,1%), Itália (137,1%), França (115,6%), Bélgica (107,9%) e Espanha (100,7%).

Portugal fechou 2025 com mais um recuo na dívida pública, para 89,7% do PIB face à de 93,5% do ano anterior.