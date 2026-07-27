EDP Renováveis vende participação em energia solar nos EUA e encaixa 450 milhões

“A EDP, por intermédio da sua subsidiária EDP Renováveis (EDPR), na qual detém uma participação de 71,4%, assinou um acordo para a venda de uma participação de 80% no capital social de um portfólio de 384 MW nos Estados Unidos da América a um fundo gerido pela Ares Infrastructure Equity”, lê-se num comunicado enviado pela elétrica à comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O valor de mercado (‘enterprise value’) implícito nesta transação é de cerca de 800 milhões de dólares (mais de 703 milhões de euros) e corresponde aos ativos à data de entrada na operação.

A EDPR vai receber cerca de 450 milhões de euros pela venda da sua participação. Metade deste valor vai ser pago no momento do fecho financeiro da transação e os restantes 50% aquando da entrada da operação comercial dos projetos.

O portfólio em causa integra um projeto solar de 200 MW e um sistema de armazenamento de energia em baterias de 184 MW, localizado na Califórnia.

A capacidade do projeto solar está contratada por 20 anos, ao abrigo de um contrato de aquisição de energia de longo prazo. O sistema de armazenamento de energia tem um contrato de disponibilização de capacidade com igual duração.

Na sessão desta segunda-feira, 27 de julho, as ações da EDPR desceram 2,81% para 13,82 euros.