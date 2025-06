"Arte da engenharia". Alemanha interessada em projeto de hidrogénio da Floene

De acordo com a Floene, o H2 em causa é produzido "com energia 100% renováve," no Parque Industrial do Seixal, pela Gestene. Após da produção e armazenamento, o H2 percorre 1400 metros num gasoduto de polietileno, igual a cerca de 95% da rede de gás utilizada em Portugal, até uma estação, onde é misturado com gás natural, sendo depois distribuído aos clientes.