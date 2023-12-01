Iberdrola e a bp prometem investir mil milhões em 11 700 pontos de carregamento rápido

A Iberdrola e a bp pulse anunciaram o lançamento oficial da joint venture entre as duas empresas, após luz da Comissão Europeia, e prometem criar a "rede de carregamento público de alta velocidade mais extensa da Península Ibérica", contribuindo para "eliminar uma das principais barreiras para a adoção de veículos elétricos", justificam as energéticas em comunicado..A nova empresa tem como objetivo investir mil milhões de euros na instalação de cinco mil pontos de carregamento até 2025 e 11 700 até 2030 em Portugal e Espanha, "todos com energia 100% renovável (através de certificados de garantia de origem)". Para já, a empresa conta com mais de 300 pontos de carregamento rápido (>50kW) e ultrarrápido (>150kW)..A joint venture tem "sedes independentes em Madrid e no Porto", e é dirigida por Pablo Pirles, da Iberdrola, que é diretor-geral, e Elena Melia, da bp, que é diretora financeira..A espanhola Iberdrola já tem uma infraestrutura de carregamento residencial, empresarial e pública, incluindo soluções para transporte urbano e pesado..Já a britânica bp conta com uma rede de 1300 estações de serviço em Espanha e Portugal, "grande parte das quais poderá ser utilizada como hub de carregamento para a nova empresa conjunta", avançam as empresas na nota à imprensa.."Através desta aliança, procuramos tornar o carregamento público ultrarrápido acessível a todos os cidadãos, uma vez que a alta velocidade da nossa rede permite-nos obter uma autonomia de até 200 quilómetros em apenas alguns minutos de carregamento", diz o diretor-geral da nova empresa, Pablo Pirles.