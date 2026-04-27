1.º de Maio: Evento Agent Days vai colocar agentes de IA a trabalhar pelos humanos

O evento Agent Days, que vai decorrer no Beato Innovation District, em Lisboa, vai colocar agentes de inteligência artificial (IA) a trabalhar pelos humanos no 1.º de Maio, na primeira edição do género em Portugal, segundo a organização.

"O primeiro Agents Day realiza-se no dia 01 de maio de 2026, no Beato Innovation District, em Lisboa", disse à Lusa o cofundador da CTO Portugal, Pedro Oliveira.

"Estão inscritas 100 pessoas e o evento encontra-se esgotado", adiantou o responsável.

A CTP Portugal que é uma comunidade de líderes em tecnologia e inteligência artificial, cofundada por Pedro Gustavo Torres e Pedro Oliveira, reúne atualmente mais de 700 membros e tem promovido, ao longo dos últimos anos, iniciativas, encontros e eventos para aproximar quem está a construir o futuro da tecnologia no mercado português.

O público do Agent Days "é maioritariamente composto por 'developers', 'founders' e 'builders', todos com interesse direto em ferramentas de IA, automação e construção de novos produtos".

A ideia do primeiro evento do género "surgiu de uma convicção simples: a inteligência artificial deixou de ser apenas um tema de debate e passou a ser uma ferramenta de mudança crítica em todas as vertentes da nossa sociedade", explicou Pedro Oliveira.

"Em vez de organizarmos mais uma conferência feita de apresentações, quisemos criar um evento centrado em execução, onde programadores, 'founders' e 'builders' pudessem experimentar, construir e mostrar o que já é possível fazer com agentes de IA", acrescentou.

A Talent Protocol é "coorganizadora do Agents Day, em parceria com a CTO Portugal", e "está a construir infraestrutura de reputação para uma Internet focada em agentes, ajudando agentes e humanos a perceber melhor em quem confiar, com base em dados verificáveis", disse.

No contexto do evento, "a Talent Protocol traz a ligação ao ecossistema 'builder' e à dimensão mais prática de execução, avaliação de projetos e descoberta de talento", explicou.

O objetivo deste evento "é criar um espaço de trabalho real, e não apenas de conversa, onde se possa construir com agentes de IA, testar ideias, partilhar conhecimento e acelerar novas colaborações" e "queremos também mostrar que Lisboa tem massa crítica para estar na linha da frente desta nova vaga tecnológica" detalhou Pedro Oliveira.

Sobre as expectativas para a primeira edição, o cofundador da CTO Portugal salientou que, sendo a primeira edição, "a expectativa principal é validar o formato e garantir uma experiência incrível para todos os participantes".

Aliás, "queremos que o dia resulte em projetos, ‘demos’, novas ligações entre pessoas e, idealmente, no arranque de novas equipas, produtos ou iniciativas a partir daqui", rematou