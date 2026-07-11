“A estratégia da Cupra é conquistar 5% de quota do mercado português até 2030”

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Dou o caso de um amigo meu, que nem sequer trabalha na empresa. Tinha um elétrico de uma das marcas principais e acabou por o devolver. Teve vários problemas, ninguém lhe respondia, o carro ficava parado sem funcionar e ele tinha de andar diariamente de Uber porque não podia utilizar o seu automóvel. Quando contactava o serviço pós-venda da marca diziam-lhe: "Venha daqui a três semanas." Mas o carro nem sequer funcionava. Isto não aconteceria com um cliente da Cupra. Se um cliente liga para um concessionário a dizer que o carro não funciona, o concessionário faz tudo o que estiver ao seu alcance para que esse automóvel entre imediatamente na oficina e para resolver o problema o mais depressa possível. Para mim, essa é uma enorme vantagem que temos relativamente a esta vaga de marcas estrangeiras. E há ainda outro aspeto muito importante: a rede de concessionários. Historicamente, sempre tivemos uma rede de concessionários muito forte. Aqui estou a falar da SEAT. Essa força foi sendo transferida também para a Cupra e isso dá-nos uma grande vantagem, porque são profissionais que conhecem profundamente o mercado, estão integrados nele e sabem exatamente que estratégias utilizar para que o negócio funcione. As novas marcas estão agora a tentar construir essas redes, mas ainda não têm essa experiência.