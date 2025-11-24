Abanca conclui integração do EuroBic e reforça posição em Portugal

O Abanca finalizou a integração jurídica e tecnológica do EuroBic, ficando com 230 pontos de venda em Portugal e um volume de negócios de 20.635 milhões de euros. O banco passa a operar no país através de ABANCA Portugal, S.A.O processo, iniciado em julho do ano passado, terminou com a migração da plataforma tecnológica, a mudança de marca das agências e a integração dos ATM, concluídas conforme planeado. Os clientes do EuroBic já operam normalmente na nova plataforma e passam a dispor de um catálogo alargado de produtos e de capacidades tecnológicas, incluindo IA generativa no site e na banca móvel via o serviço SOFia.“Esta operação proporciona-nos uma plataforma para continuarmos a crescer em Portugal de forma orgânica, posicionando-nos como uma entidade de referência para empresas e particulares através de um modelo bancário inovador e altamente tecnológico”, afirma, citado em comunicado, Juan Carlos Escotet Rodríguez, presidente do Abanca. Francisco Botas, CEO do grupo financeiro internacional de origem espanhola, com sede na Galiza, acrescenta que “a qualidade da nossa equipa no país, que demonstra um profundo conhecimento do mercado português, aliada às nossas capacidades e abordagem especializada, permite-nos alcançar segmentos‑chave na nossa estratégia através de uma proposta de valor diferenciada”.Após a integração, o grupo gere 8.757 milhões de euros em crédito a clientes, 9.159 milhões em depósitos e 2.718 milhões em recursos fora de balanço. A carteira apresenta uma morosidade de 2,4% e cobertura de 84,9%. O banco destaca que a operação é complementar ao seu negócio, com sinergias de receitas e reforço em áreas como fora de balanço, seguros e meios de pagamento.A governação também mudou, visto que o Abanca passa a atuar em Portugal exclusivamente por Abanca Portugal, S.A., cuja Comissão Executiva será presidida por Pedro Pimenta, antigo responsável da sucursal em Portugal. O banco sublinha que a integração do EuroBic é a maior das dez operações similares realizadas nos últimos dez anos..Abanca supera expectativas ao somar 77 saídas voluntárias após aquisição do Eurobic