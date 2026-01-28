Abanca regista lucro de 902 milhões em 2025

O Abanca reportou um lucro atribuído de 902,4 milhões de euros em 2025 e um ROTE de 15,1%, resultado que o banco associa ao crescimento eficiente do negócio e à gestão rigorosa do balanço.

O rácio CET1 situou‑se em 14,1%, acima do objetivo de 13%, e a taxa de incumprimento caiu para 2,1%, melhorando a meta de 2,5%.

“O exercício confirma a nossa capacidade de gerar receitas recorrentes através do modelo de negócio”, afirmou o banco, destacando ainda um crescimento do volume de negócios de 6,1% — para mais de 136 mil milhões de euros — e ganhos de quota tanto no financiamento como na prestação de serviços. Em termos de mercado, o ABANCA posiciona‑se com uma quota de 3,3% em Espanha e 3,2% em Portugal.

O balanço operacional revelou dinamismo comercial, com o crédito a clientes a totalizar 52.939 milhões de euros e a carteira em situação normal a crescer 7,7%. As novas formalizações de crédito a particulares e empresas superaram sete mil milhões de euros, mais do dobro de 2024, e os recursos totais atingiram 83.339 milhões, com depósitos de retalho a representar 94% do universo de depósitos.

As receitas pela prestação de serviços cresceram 13,5%, impulsionadas por seguros, serviços bancários e gestão fora de balanço. As despesas operacionais continuaram a reduzir‑se devido a sinergias de integrações e ganhos de eficiência, levando a uma melhoria do rácio de eficiência para 50,8% no final do ano.

Em termos de solvência e liquidez, o rácio de capital total fixou‑se em 18,9% e o MREL em 24,3%. O banco beneficiou da autorização do BCE para aplicar modelos IRB à maioria da carteira de retalho em Espanha, com impacto positivo nos rácios de capital. Os ativos líquidos totalizam 23.294 milhões de euros e os HQLA atingem 15.418 milhões.

O Abanca sublinhou ainda a forte captação de clientes — 160.000 novos clientes em 2025, com Portugal a representar 16% do volume de negócios — e o sucesso da integração do EuroBic.

Para 2026 mantém o Plano Estratégico 2025‑2027, com prioridades centradas no crescimento diversificado, proximidade ao cliente e transformação eficiente, com foco em sustentabilidade e inovação.