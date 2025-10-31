Abanca supera expectativas ao somar 77 saídas voluntárias após aquisição do Eurobic

O Abanca anunciou a conclusão do seu programa de saídas voluntárias, que inicialmente contemplava a saída de 60 trabalhadores da área comercial, devido ao encerramento de 24 balcões após a aquisição do Eurobic. Contudo, o resultado final superou as expectativas, com 77 colaboradores a optarem por deixar a instituição.Embora o banco não tenha divulgado oficialmente os números, fontes sindicais confirmaram ao ECO que 67 trabalhadores aceitaram saídas por mútuo acordo e que 10 decidiram aderir à pré-reforma. Uma fonte sindical, que preferiu permanecer anónima, destacou que “o processo decorreu de forma extremamente pacífica, dado que houve uma articulação eficaz e os sindicatos foram informados com antecedência, permitindo o acompanhamento de cada caso”.As condições das rescisões por mútuo acordo incluíam acesso a subsídio de desemprego e uma indemnização equivalente a 1,5 salários por ano de antiguidade, além de um seguro de saúde por 12 meses e apoio na busca de novo emprego. Para os trabalhadores com 60 anos ou mais, os que optaram pela pré-reforma serão suspensos até atingirem a idade legal de reforma, recebendo 60% do salário durante esse período.Ao apresentar este plano, o Abanca, que está a finalizar a integração do Eurobic, adquirido por 350 milhões de euros no verão passado, descartou a possibilidade de novos encerramentos de agências ou rescisões adicionais, reafirmando que a sua “estratégia está orientada para um modelo organizacional ajustado à realidade do negócio bancário”.No que diz respeito aos números, no final do ano passado, o Eurobic contava com 1.467 colaboradores, dos quais 879 estavam na área comercial, operando em 165 balcões. O Abanca, por sua vez, tinha quase 400 colaboradores em Portugal.Eurobic com derrapagem de 36% nos lucros até setembroPor outro lado, as contas do Eurobic não são animadoras, com uma queda acentuada de 36% nos lucros, que se fixaram em 46,1 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, conforme os resultados apresentados pelo Abanca esta semana. A margem financeira, que reflete a diferença entre os juros cobrados nos empréstimos e os pagos nos depósitos, contraiu 21,4%, estabelecendo-se em 147,6 milhões de euros.Ao contrário do que se observa nos grandes bancos, que estão a intensificar tanto o crédito como os depósitos, o Eurobic perdeu terreno em ambas as frentes. A carteira de empréstimos reduziu-se em 3%, totalizando 5,3 mil milhões de euros, enquanto os depósitos caíram 1,4%, somando 7,1 mil milhões de euros. Apesar destes desafios, o volume de negócios conseguiu estabilizar, impulsionado pelo aumento significativo em recursos fora de balanço, como fundos de investimento, que mais do que triplicaram, atingindo 364 milhões de euros..Grupo Abanca aumenta lucros em 5% para 670 milhões até setembro\n\n