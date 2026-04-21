ABF separa Primark do negócio alimentar até 2027 e estima custos de 86 milhões

A Associated British Foods (ABF) anunciou que avançará com a cisão da cadeia de moda Primark do seu braço alimentar, criando duas empresas cotadas separadamente.

A decisão decorre da revisão da estrutura do grupo iniciada a 4 de novembro de 2025 e implica que os acionistas da ABF ficarão com ações em ambas as entidades.

O conselho de administração avaliou os impactos financeiros, comerciais, jurídicos e organizacionais da operação antes de aprovar a separação.

A Wittington Investments Limited, acionista maioritária da ABF, apoiou a medida e manterá uma participação maioritária nas duas empresas.

A Primark opera 486 lojas em 19 mercados, com receitas anuais de cerca de 9,5 mil milhões de libras (10,9 mil milhões de euros à taxa de câmbio atual) e mais de 83 mil colaboradores.

O negócio alimentar, que manterá o nome Associated British Foods, atua em 52 países e fatura aproximadamente 9,8 mil milhões de libras (aproximadamente 11,3 mil milhões de euros), empregando cerca de 55 mil pessoas.

O grupo antecipa que os efeitos negativos operacionais resultantes da separação fiquem abaixo de 45 milhões de libras (51,6 milhões de euros) e estima custos únicos de separação e transação na ordem de 75 milhões de libras (86,1 milhões de euros).

A cisão deverá ocorrer antes do final de 2027, uma operação sujeita ainda às autorizações necessárias e ao enquadramento fiscal aplicável, e será efetuada através de uma cisão por dividendos.

George Weston vai manter‑se como diretor executivo do negócio alimentar, Eoin Tonge será diretor executivo da Primark, e Michael McLintock continuará como presidente da ABF até à conclusão do processo.