ACA Real Estate anuncia investimento de 258 milhões e desenvolvimento de 500 casas

A plataforma imobiliária ACA Real Estate vai investir 258 milhões de euros em projetos residenciais, industriais e corporativos, ao mesmo tempo que prepara o desenvolvimento de mais de 500 habitações, anunciou esta-segunda-feira, 16, a plataforma do grupo ACA.

Em comunicado, a entidade referiu que “inicia um novo ciclo de investimento em Portugal superior a 258 milhões de euros, distribuído por projetos residenciais, industriais e de escritórios”.

A empresa também está a preparar mais de 500 habitações, “um polo industrial e logístico com mais de 90.000 m² (metros quadrados) e um edifício corporativo com cerca de 3.000 m², consolidando uma estratégia de crescimento baseada na escala, na integração da cadeia de valor e numa forte capacidade de execução simultânea de projetos”.

Citado no comunicado, o direto da ACA Real Estate, João Filipe, afirmou ter a ambição de “construir uma plataforma imobiliária sólida, com capacidade de execução e visão de longo prazo, capaz de estruturar projetos com disciplina financeira e rigor operacional”.

Atualmente, a empresa tem em curso o projeto 'POUSIO', com quase uma dezena de edifícios multifamiliares, que totalizam mais de 500 fogos habitacionais, no Porto e Guimarães.

No segmento industrial e logístico, a empresa destacou o desenvolvimento de um polo industrial com mais de 90.000 m² em Vila Nova de Famalicão, entre outros projetos no país.

A ACA Real Estate é a plataforma imobiliária do Grupo ACA responsável pelo desenvolvimento, promoção e gestão estratégica de todos os ativos imobiliários do grupo.