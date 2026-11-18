A Accenture Portugal está a preparar um programa de saídas voluntárias que poderá abranger cerca de 950 trabalhadores em Lisboa até janeiro de 2027. A iniciativa destina-se aos colaboradores das equipas que prestam serviços de Trust & Safety à Meta, empresa proprietária do Facebook e do Instagram.

Segundo a consultora, cerca de 1.400 funcionários serão elegíveis para aderir ao programa, que prevê um pacote de compensação reforçado para quem optar por deixar a empresa. Os trabalhadores foram informados da medida esta quarta-feira (18), através de um comunicado interno.

Em declarações enviadas ao jornal online ECO, que avançou a notícia, a Accenture justificou a decisão com "alterações significativas na procura dos serviços por parte do cliente e a consequente necessidade de fazer uma redução significativa do número de postos de trabalho". Isto numa altura de crescente utilização da Inteligência Artificial (IA) pelas empresas tecnológicas, que tem contribuído para a transformação de várias funções.

A consultora adianta que, depois de avaliar o nível de adesão às saídas voluntárias, decidirá "que outras medidas poderão ser necessárias para reestruturar as equipas".

Apesar da redução prevista, a empresa garante manter o compromisso com Portugal e a intenção de continuar a investir no país.

Este processo decorre em paralelo com uma investigação da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) à suspensão dos contratos de cerca de 100 trabalhadores da Accenture, após avaliações médicas que os consideraram aptos para trabalhar, embora com limitações.