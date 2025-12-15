Acciona Energía vende 49% da carteira fotovoltaica nos EUA e dois parques eólicos no México

A Acciona Energía acordou com a Mexico Infrastructure (MIP) a venda de 49% da sua carteira fotovoltaica de 1.300 MW nos Estados Unidos e a totalidade de dois parques eólicos no México, com 321 MW no total. O valor da transação é de 1.000 milhões de dólares (cerca de 855 milhões de euros), incluindo dívida.Trata‑se de uma das maiores operações da energética 100% renovável no seu programa de rotação de ativos destinado a reequilibrar o endividamento.A Mexico Infrastructure (MIP) trabalha em estreita colaboração com o Governo mexicano através da sociedade estatal Fonadin. É conhecida em Espanha pela compra, há dois anos, de ativos da Iberdrola no México avaliados em mais de 5.400 milhões de euros.A carteira solar nos EUA integra quatro centrais: Red Tailed Hawk (458 MW) e Fort Bend Solar (316 MW), ambas no Texas; High Point Solar Farm (127 MW), em Illinois; e Union Solar (415 MW), em Ohio. A Acciona Energía, empresa que também opera em Portugal e tem uma presença significativa no mercado nacional, tanto na geração como na comercialização de energia 100% renovável, manterá 51% dos ativos e continuará responsável pela operação e manutenção.Os dois parques eólicos mexicanos — El Cortijo (183 MW) e Santa Cruz (138 MW) — estão no município de Reynosa, Tamaulipas. O fecho da operação está previsto para a primeira metade de 2026, dependente das habituais aprovações regulatórias, do cumprimento das demais condições da transação e do financiamento por parte do comprador.A Acciona afirma que o acordo constitui "um novo avanço na estratégia de rotação seletiva de ativos, orientada a maximizar o valor dos projetos e otimizar a alocação de capital, ao mesmo tempo que reforça a posição financeira da companhia".Desde julho de 2024, a empresa que tem operações em 25 países nos cinco continentes, já celebrou vendas que totalizam quase 1.700 MW de capacidade renovável em Espanha, África do Sul, Peru e Costa Rica, por aproximadamente 2.400 milhões de euros..Acciona Energía e Plug Power lançam joint venture para projetos de hidrogénio verde em Portugal