Acionistas da EasyJet aprovam compra da companhia pelo fundo norte-americano Apollo

Os acionistas da EasyJet aprovaram a aquisição da companhia aérea pelo fundo de capital privado norte-americano Apollo, uma operação avaliada em 5.700 milhões de libras (cerca de 6.783 milhões de euros).
A transportadora, com base no aeroporto de Luton (a norte da capital britânica), informou que 97,07% dos acionistas deram ‘luz verde’ à aquisição, enquanto 2,93% votaram contra, na sequência de uma reunião realizada esta quarta-feira.
Espera-se, agora, que a operação esteja concluída no final de março do próximo ano.
A compra da companhia pelo fundo norte-americano termina com a cotação da empresa na Bolsa de Londres.
Em agosto, o Conselho de Administração da companhia aérea concordou aceitar a oferta de compra da Apollo de 7,15 libras (8,38 euros) por ação, superior à proposta da concorrente Castlelake, de 6,90 libras (8,08 euros) por ação, que acabou por desistir da disputa em agosto.
A EasyJet foi fundada por Stelios Haji-Ioannou em 1995 com o objetivo de oferecer uma alternativa de baixo custo à companhia aérea British Airways e começou a ser cotada na Bolsa de Londres a 22 de novembro de 2000.
A EasyJet opera voos para 168 destinos distribuídos por 40 países da Europa, entre quais Portugal, Norte de África e Médio Oriente.