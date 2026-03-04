Acordo na Atlantic Ferries garante aumentos salariais de 8,5%

Os trabalhadores da Atlantic Ferries vão ter um aumento salarial de 8,5% em termos globais, na sequência do acordo alcançado na última reunião com a administração da empresa, disse hoje à agência Lusa fonte sindical.

“A massa salarial, incluindo também os subsídios de turno e de refeição, vai ter um aumento de 8,5%, no âmbito do acordo alcançado ao final do dia de ontem [terça-feira] com a administração da Atlantic Ferries”, disse Carlos Costa, da Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (FECTRANS).

Com o acordo alcançado, “que vai vigorar até final deste ano, está encerrado o processo negocial, que foi conduzido de forma realista por ambas as partes”, acrescentou.

O sindicalista ressalvou que, para os trabalhadores, ainda há “algumas pequenas questões, como as escalas, que ficam pendentes”.

A Atlantic Ferries, que tem atualmente cerca de 70 trabalhadores, é a empresa concessionária das ligações fluviais que asseguram o transporte público de passageiros e viaturas automóveis entre as duas margens do rio Sado, no percurso entre Setúbal e Troia.