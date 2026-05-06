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Acordo salarial no Grupo REN para 2026 prevê aumentos acima da inflação

O entendimento foi alcançado na oitava reunião negocial e inclui um aumento salarial global que, somado ao subsídio de refeição, representa um ganho de cerca de 85 euros.
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A federação sindical Fiequimetal anunciou ter chegado a acordo com o Grupo REN - Redes Energéticas Nacionais, para a revisão salarial de 2026, prevendo aumentos acima da inflação e um conjunto de medidas consideradas estruturais para os trabalhadores.

De acordo com um comunicado divulgado pela federação sindical, o entendimento foi alcançado na oitava reunião negocial e inclui um aumento salarial global que, somado ao subsídio de refeição, representa um ganho de cerca de 85 euros.

Entre as principais medidas acordadas, destaca-se uma atualização de 2,6% nas tabelas salariais, com um aumento mínimo de 60 euros, bem como uma subida de 2,8% nas restantes componentes de expressão pecuniária.

O subsídio de refeição foi fixado em 15 euros, refletindo um acréscimo de 1,14 euros.

O acordo contempla ainda o aumento dos créditos no plano FLEX para 900 euros, mais 250 euros face ao valor anterior, e a reposição do pagamento do trabalho extraordinário para níveis anteriores ao período da troika, com efeitos retroativos a janeiro.

Ainda assim, a estrutura sindical considera que, no que respeita à tabela salarial, “era possível ir mais longe”, tendo em conta o aumento do custo de vida, reiterando que o grupo tem capacidade financeira para uma valorização mais significativa dos salários.

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