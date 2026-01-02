DN DN Brasil Men's Health Women's Health
AdAM abre concursos por mais de 5,2 milhões para abastecimento de água no Alto Minho

A Águas do Alto Minho (AdAM) abriu hoje dois concursos públicos, no valor de mais de 5,2 milhões de euros, para obras de abastecimento de água e águas residuais em Viana do Castelo e Ponte de Lima.

De acordo com o anúncio publicado esta sexta-feira, 2, em Diário da República (DR), um dos concursos visa a execução de ramais de abastecimento de água e de águas residuais em todas as freguesias do concelho de Viana do Castelo.

O preço base do procedimento é de 3.140.115,20 euros, sem IVA.

Em DR foi também publicado um concurso para a execução de ramais de abastecimento de água e de águas residuais em todas as freguesias do concelho de Ponte de Lima, distrito de Viana do Castelo.

O preço base do procedimento é de 2.108.210,34 euros sem IVA.

Em ambos os concursos, o prazo de execução do contrato é de três anos e a apresentação de propostas termina às 12 horas do próximo dia 29.

Os concorrentes são obrigados a manter as propostas durante 90 dias a contar do termo daquela data.

A AdAM é detida em 51% pela Águas de Portugal (AdP) e em 49% pelos municípios de Arcos de Valdevez (PSD), Caminha (PSD), Paredes de Coura (PS), Ponte de Lima (CDS-PP), Valença (PS), Viana do Castelo (PS) e Vila Nova de Cerveira (PS), que compõem a Comunidade Intermunicipal (CIM) do Alto Minho.

Três concelhos do distrito - Ponte da Barca (PSD), Monção (PSD) e Melgaço (PSD) - recusaram integrar a parceria.

A sociedade anónima de capitais públicos tem sede em Viana do Castelo e começou a operar em janeiro de 2020.

A empresa cobre uma área de 1.585 quilómetros quadrados e está dimensionado para fornecer mais de nove milhões de metros cúbicos de água potável, por ano, a cerca de 100 mil clientes e para recolher e tratar mais de seis milhões de metros cúbicos de água residual, por ano, produzidos por cerca de 70 mil clientes.

