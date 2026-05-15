AdC aprova aquisição da Europontal por Jerónimo Martins, Visabeira e B&B

A Autoridade da Concorrência (AdC) decidiu não se opor à compra, em conjunto, da Europontal – Materiais de Construção, pelo grupo Jerónimo Martins, Visabeira e Black and Blue Investimentos (B&B).

A operação consiste na aquisição da totalidade do capital social da empresa algarvia, resultando numa situação de controlo conjunto entre os três investidores.

Em comunicado, a AdC indica que a concentração “não é suscetível de criar entraves significativos à concorrência efetiva no mercado nacional ou numa parte substancial deste”, justificando a decisão de não oposição.

A autoridade recebeu a notificação prévia da operação em 10 de abril de 2026.

A Europontal dedica‑se à recolha, transporte e valorização de resíduos de construção e demolição (RCD) não perigosos, operando exclusivamente neste segmento.

Segue-se um prazo de dez dias úteis para a apresentação de observações relativamente ao processo à Autoridade da Concorrência.