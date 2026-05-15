AdC não se opõe à compra da Transportes Paulo Duarte pela Viator Invest e pela Família Paulo Duarte

A Autoridade da Concorrência (AdC) deu ‘luz verde’ à compra da Transportes Paulo Duarte pela Viator Invest e pela Família Paulo Duarte, considerando que não cria “entraves significativos à concorrência” no mercado.

Em comunicado, a AdC regista que o seu Conselho de Administração decidiu, numa reunião em 13 de maio, “adotar uma decisão de não oposição à operação de concentração”, por considerar “que a mesma não é suscetível de criar entraves significativos à concorrência efetiva no mercado nacional ou numa parte substancial deste”.

O negócio tinha sido comunicado ao regulador no passado dia 17 de abril, segundo um comunicado divulgado pela AdC no dia 22 do mesmo mês.

A Viator Invest é uma sociedade controlada pela britânica gestora de ativos alternativos ICG, presente em Portugal, com atividades em vários setores.

A Família Paulo Duarte – representada no negócio por António Paulo Duarte, Gustavo Paulo Duarte e José Paulo Duarte – é constituída por particulares que controlam o Grupo Paulo Duarte, com atividade no setor logístico, combustíveis, manutenção de veículos e transporte rodoviário.

Já a Transportes Paulo Duarte integra o Grupo Paulo Duarte, com destaque para o transporte especializado, como transporte a granel de líquidos, transporte de materiais perigosos e produtos climatizados, em Portugal e em Espanha.