Administração da Cofina recomenda venda a quadros da empresa e Cristiano Ronaldo

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), na sexta-feira à noite, a administração da Cofina considera que "pese embora a BAFO ['Best and Final Offer' - melhor oferta final] da Media Capital tenha méritos, a BAFO do MBO ['Management Buyout', aquisição feita pelos gestores] é mais vantajosa para a Cofina SGPS".