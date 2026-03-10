Empresas

Administrador executivo da EDP Pedro Vasconcelos renuncia ao cargo

Após 19 anos no grupo EDP, três dos quais enquanto membro do Conselho de Administração, o profissional renunciou ao cargo. A decisão terá efeitos a 30 de abril, anunciou a empresa.
O membro do Conselho de Administração Executivo da EDP Pedro Vasconcelos renunciou ao cargo, com efeitos a 30 de abril, segundo comunicado da elétrica ao mercado na segunda-feira à noite.

"[...] O membro do Conselho de Administração Executivo, Pedro Collares Pereira de Vasconcelos, apresentou a sua renúncia ao cargo, a qual produzirá efeitos a 30 de abril de 2026, sendo que a EDP implementará as medidas adequadas para garantir o cumprimento dos princípios de ‘governance’ e ‘compliance’ aplicáveis", lê-se no comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Pedro Vasconcelos está há 19 anos no grupo EDP, tendo há três anos assumido funções executivas no Conselho de Administração, liderado por Miguel Stilwell de Andrade, sendo responsável pelo negócio na ibéria.

"A EDP regista e agradece o importante contributo prestado por Pedro Collares Pereira de Vasconcelos ao longo dos seus 19 anos de atividade no Grupo", refere a nota.

