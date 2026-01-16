Administração da SATA procura “diálogo” e faz “ponto de situação” aos trabalhadores

A administração da SATA iniciou um “périplo” pelas escalas (serviços de ‘handling’) de todos os aeroportos açorianos para reforçar a “proximidade e o diálogo” e fazer um “ponto situação das empresas” do grupo aos trabalhadores.Numa nota interna, a que a agência Lusa teve acesso, o conselho de administração do grupo de aviação açoriano revela o lançamento da iniciativa para promover a proximidade com os trabalhadores, adiantando que irá realizar um “périplo” por todas as escalas dos aeroportos do arquipélago.“Com esta iniciativa o conselho de administração assume o compromisso de manter um contacto direto com as equipas e sinaliza o seu empenho na defesa do grupo e dos seus colaboradores”, lê-se na mensagem.A iniciativa foi lançada na quarta-feira e vai prolongar-se ao longo do mês de fevereiro, com o conselho de administração a prometer estar “mais próximo dos colaboradores e das colaboradoras e disponível para o diálogo”.“Além do contacto direto com as equipas, o conselho de administração pretende igualmente aproveitar estas visitas para apresentar um ponto de situação das empresas do grupo e partilhar as principais perspetivas para 2026”, indica a administração liderada por Tiago Santos.Contactada pela agência Lusa, a administração da SATA explicou que a “medida se insere na estratégia de abertura, proximidade e diálogo com os trabalhadores em todas as escalas da região” para “reforçar um modelo de gestão mais participativo e atento às realidades operacionais da empresa”.Os encontros da administração da SATA com os trabalhadores dos aeroportos já decorreram na Horta, Ponta Delgada e Terceira, estando previsto acontecer segunda-feira no Pico.Tiago Santos assumiu em 01 de janeiro a presidência do conselho de administração da SATA, após a saída de Rui Coutinho, que apresentou a demissão em dezembro, segundo um comunicado divulgado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).A mudança na administração na SATA acontece numa altura em que está em curso o processo de privatização da Azores Airlines, companhia do grupo responsável pelas ligações entre os Açores e o exterior.O consórcio Atlantic Connect Group apresentou em 24 de novembro uma proposta de 17 milhões de euros por 85% da capital social da Azores Airlines, tendo o Governo dos Açores solicitado à Comissão Europeia a prorrogação do prazo para a privatização da companhia até 31 de dezembro de 2026.A proposta está a ser analisada pelo júri do concurso, liderado pelo economista e professor universitário Augusto Mateus.Em junho de 2022, a Comissão Europeia aprovou uma ajuda estatal portuguesa para apoio à reestruturação da companhia aérea de 453,25 milhões de euros em empréstimos e garantias estatais, prevendo medidas como uma reorganização da estrutura e o desinvestimento de uma participação de controlo (51%). .Comissão Europeia prolonga prazo de alienação de ativos da TAP e SATA\n\n