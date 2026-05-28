Administração Trump quer financiar fabricantes de drones

Os drones são instrumentos do presente e do futuro para atacar alvos à distância, sem arriscar perdas próprias. Prova disto é que são cada vez mais as potencias internacionais que apostam nestes e a luta pela liderança está acérrima.

A administração dos EUA está em conversações para financiar empresas fabricantes de drones sediadas no país, noticia o "Wall Street Journal", que cita pessoas próximas do tema.

Em causa estão, por isso, as promessas de Donald Trump no que diz respeito a investir em defesa. Recorde-se que o orçamento estimado para aquele setor no ano fiscal de 2027 está nos 1,5 biliões de dólares.

As conversas já duram há meses e juntam o Pentágono e determinadas empresas que se focam em tecnologia de defesa, entre as quais estão a Unusual Machines e a Neros. Também está na calha a Performance Drone Works, que ganhou um contrato para fornecer drones de espionagem às forças armadas dos EUA.

Mercados financeiros reagem em força

Os investidores estão a reagir a estes relatos com grande ímpeto, de tal maneira que as ações da Unusual Machines, cotada em Wall Street, estão a disparar 36,38% em pré-mercado, pelo que alcançam 25,70 dólares.

De referir que a notícia do WSJ foi publicada já depois do encerramento da bolsa de Nova Iorque.

As duas outras empresas mencionadas são de capital 100% privado, ou seja, não estão cotadas em bolsa.