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adn Group adquire a Uniprint e junta marketing digital e produção física da comunicação de marcas

O adn Group passa a contar com as vertentes de estratégia, marketing digital, tecnologia e produção física da comunicação das marcas. Objetivo é acompanhar o cliente desde o conceito à instalação.
Da esquerda para a direita: Ricardo Costa (presidente do Grupo Bernardo da Costa), Edgar Lemos (CEO da Uniprint) e Rui Leal (administrador do adn Group)
Da esquerda para a direita: Ricardo Costa (presidente do Grupo Bernardo da Costa), Edgar Lemos (CEO da Uniprint) e Rui Leal (administrador do adn Group)
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O and Group adquiriu a Uniprint, empresa especializada em comunicação visual, impressão digital e produção publicitária de grande formato, anunciou o Grupo Bernardo da Costa, em comunicado.

Com este negócio, o adn Group passa a ter atividades de estratégia e marketing digital, tecnologia e produção física da comunicação das marcas. Isto permite-lhe acompanhar os clientes "desde o planeamento de uma campanha até à instalação de um anúncio ou de uma campanha de outdoors, ou desde o conceito de um stand até à montagem na feira", aponta.

Sediada na Póvoa de Varzim, a Uniprint existe desde 2010 e dedica-se a desenvolver reclames, outdoors, suportes publicitários, sinalética e soluções de impressão digital, além de projetar e produzir stands para feiras com produção própria. A empresa já realizou mais de 500 projetos, destinados a mais de mil clientes.

Da esquerda para a direita: Ricardo Costa (presidente do Grupo Bernardo da Costa), Edgar Lemos (CEO da Uniprint) e Rui Leal (administrador do adn Group)
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