Adolfo Domínguez fatura 65 milhões entre março e agosto, o melhor resultado semestral desde 2012

A Adolfo Domínguez anunciou esta segunda-feira, 24 de novembro, um crescimento da faturação de 5,4% no primeiro semestre do exercício (março–agosto de 2025), para 65 milhões de euros, com um lucro líquido de 0,1 milhões de euros. A faturação anual do último exercício completo da marca de moda espanhola foi de 136,5 milhões de euros.As vendas comparáveis subiram 9,9%, impulsionadas por desempenhos fortes no exterior: México cresceu 15,4% e o resto do mundo — onde a marca opera 178 estabelecimentos — aumentou 44,4%. O comércio eletrónico também avançou, com um crescimento interanual de 16,1% e representando 14% do total de vendas.A empresa destaca-se pela melhoria da rentabilidade, pois obteve o melhor semestre de vendas desde 2012 e, embora este seja o terceiro exercício consecutivo com lucro, é a primeira vez em quinze anos que regista lucro no primeiro semestre, com um EBITDA de 8,3 milhões de euros, 37,2% acima do primeiro semestre de 2024.A maior eficiência comercial resulta de uma estratégia orientada para vendas mais rentáveis, uma vez que nos últimos dez anos (primeiro semestre 2016–2025) a marca aumentou as vendas em cerca de 14 milhões de euros apesar de operar com 151 lojas a menos do que em 2016, e o lucro líquido cresceu 12,4 milhões de euros no mesmo período.Ao final do semestre a rede contava com 368 pontos de venda, mais seis do que em agosto de 2024. As últimas aberturas foram em Istambul, Andorra, Cidade do México, Beirute (com duas lojas) e Buenos Aires. A marca possui ainda 173 lojas na Europa (com forte presença em Espanha e Portugal) e 17 lojas no Japão..Adolfo Dominguez duplica perdas e encerra lojas