Aeroportos e transportadoras pedem medidas à UE para evitar filas e demoras

Os aeroportos e companhias aéreas europeias voltaram a alertar hoje para o risco de perturbações no tráfego aéreo nos meses de verão devido à implementação do novo sistema de entradas e saídas no Espaço Schengen apelando a mudanças imediatas.

O Conselho Internacional de Aeroportos (ACI Europe), a Airlines for Europe (A4E) e a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) indicaram, num comunicado conjunto, que sem medidas imediatas para proporcionar flexibilidade suficiente, são previsíveis graves perturbações durante os meses de maior movimento.

Os organismos alertam para a possibilidade de filas que podem vir a atingir quatro horas ou mais, caso não sejam tomadas medidas de forma imediata.

As três organizações afirmaram ter enviado uma carta a Magnus Brunner, Comissário Europeu para os Assuntos Internos e Migração, alertando para tempos de espera excessivos, já observados no estado em que se encontra o novo sistema de entrada e saídas de aeroportos.

O Sistema Eletrónico de Segurança (EES), concebido para substituir os carimbos manuais, regista os dados de contacto e biométricos dos viajantes, bem como as datas de entrada e saída, de forma a monitorizar permanências irregulares e recusas de entrada.

Na carta ao comissário europeu, as três organizações explicaram que destacaram, em particular, a "falta crónica de pessoal" nos serviços de controlo de fronteiras, bem como "problemas tecnológicos não resolvidos" relacionados com a automatização.

Assim, instaram a Comissão Europeia a confirmar que os Estados-Membros do Espaço Schengen vão manter a opção de suspender parcial ou totalmente o EES até ao final de outubro de 2026.

A implementação gradual do EES está em curso desde 12 de outubro de 2025 nas fronteiras terrestres e marítimas da UE, bem como nos aeroportos.

No atual cronograma, estão registados 35% dos visitantes de países terceiros, prevendo-se que esta taxa atinja os 100% até 10 de abril, no início da época alta do turismo.