Ações da Galp caem 11,85% desde a abertura da bolsa de Lisboa

As ações da Galp caíam 11,85% na bolsa de Lisboa após anunciar que chegou a um acordo com a francesa Total sobre um projeto de exploração de petróleo em Mopane, na Namíbia.Pelas 12:25 (hora de Lisboa) as ações da petrolífera portuguesa fixavam-se nos 15,28 euros por ação, tendo chegado aos 14,67 euros por ação desde o início da sessão.Esta evolução ocorre depois de a petrolífera portuguesa ter informado que chegou a um acordo com a TotalEnergies para que esta adquira uma participação de 40% no seu projeto em Mopane, na Namíbia, em troca de uma participação de 10% e outra de 9,4% em projetos da petrolífera francesa no país africano.A Galp referiu na segunda-feira que escolheu a TotalEnergies como parceira para “operar e desenvolver conjuntamente a descoberta de Mopane através de uma troca de ativos”.Com esta troca, a Galp cede metade da participação que detinha na Licença de Exploração Petrolífera n.º 83 (PEL 83).A petrolífera portuguesa destaca que a aquisição de participações do portefólio da contraparte francesa contribui para a sua expansão na bacia ‘offshore’ Orange, na Namíbia.As duas empresas comprometeram-se ainda a lançar uma campanha de exploração e avaliação de pelo menos três poços nos próximos dois anos “para reduzir ainda mais o risco do bloco e potencialmente desbloquear um centro de desenvolvimento”, estando o primeiro potencial poço em avaliação para 2026.A presidente do Conselho de Administração da Galp, Paula Amorim, disse que a empresa está “feliz por estabelecer uma parceria com a TotalEnergies”, considerando que é uma operadora “altamente experiente em águas ultraprofundas” e, assim, reduz “significativamente os riscos do Mopane”.O acordo está sujeito à aprovação do Governo, das entidades reguladoras e dos parceiros da ‘joint-venture’, devendo a sua conclusão ocorrer no próximo ano. .Galp e TotalEnergies trocam participações em projetos na Namíbia