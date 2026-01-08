Ações da Galp sobem 2% após anunciar acordo com a Moeve

A possibilidade de um acordo entre Galp e Moeve, conhecido na manhã desta quinta-feira, 8 de janeiro, está a gerar ânimo em torno da energética portuguesa.Cotada na bolsa de Lisboa, a Galp valoriza 2,06% até aos 14,87 euros por ação (perto das 10h05), na sequência do anúncio, feito através de um comunicado à CMVM.Em causa está uma eventual parceria, que deverá envolver a partilha de 3.500 estações de serviço das duas gasolineiras. Por outro lado, está na calha a criação de uma plataforma industrial de refinação, petroquímica e atividades de supply, com capacidade acumulada em transformação de crude em torno de 700 mil barris por dia.Esclarece-se ainda que o acordo para as negociações entre Galp e Moeve não é vinculativo.Repsol tomba quase 1%O acordo visa aumentar a competitividade de Galp e Moeve no mercado energético e um dos objetivos passa por ganhar espaço a outro player do mercado. Trata-se da Repsol, que está presente tanto em Portugal como em Espanha.Neste contexto, as respetivas ações estão a recuar 0,86%, até aos 16,120 euros, na sessão de quinta-feira..Galp e Moeve aliam-se para criar duas plataformas energéticas na Península Ibérica