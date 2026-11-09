Ações da Nvidia caem 5% depois de empresa abrir investigação a CEO

As ações do gigante tecnológico Nvidia registam esta segunda-feira uma queda de 5% no mercado de futuros de Nova Iorque depois de a empresa abrir uma investigação ao CEO, Jensen Huang, sobre a sua relação com uma suposta espia chinesa.

As ações da Nvidia, que estão listadas no índice tecnológico Nasdaq dos EUA, caem 5%, embora tenham chegado a ceder 6% antes da abertura do mercado europeu, com os títulos a cotarem-se a cerca de 178 dólares (cerca de 159,15 euros), contra 186,64 dólares na sexta-feira.

A Nvidia anunciou no domingo que vai investigar o seu CEO, Jensen Huang, que admitiu ter tido um relacionamento com uma mulher de negócios que seria uma espia do Governo da China, segundo relatórios dos serviços secretos dos Estados Unidos.

O conselho de administração da Nvidia, líder do fabrico de 'chips' para inteligência artificial (IA), explicou que "está a iniciar uma investigação independente à luz dos recentes relatórios que indicam que o fundador e diretor executivo", Huang, "foi alvo de uma operação de serviços secretos estrangeiros".

O executivo da Nvidia "apoia plenamente" as investigações e cooperará com as mesmas, segundo o comunicado da empresa, que sustentou que "prioriza a segurança nacional e económica dos Estados Unidos".

Na semana passada, as ações da Nvidia já registaram uma alta volatilidade depois das eleições intercalares nos EUA, marcadas pela vitória dos democratas, que desencadeou receios sobre a possibilidade de que impulsionem normativas mais rigorosas, restrições ou moratórias sobre o consumo energético e a construção de grandes centros de dados, afetando projetos relacionados com a Inteligência Artificial (IA).

Na quinta-feira, 05 de novembro, as ações da Nvidia caíram 9,26% na bolsa, provocando uma perda de aproximadamente 447.000 milhões de dólares (399.66o milhões de euros) em capitalização de mercado numa única sessão e afetando o Nasdaq, que fechou com uma queda de 5,52%.

Um dia depois, na sexta-feira, dia 06, a Nvidia recuperou parcialmente e fechou com um avanço de 2,78%, terminando o Nasdaq com um avanço de 1,09%.