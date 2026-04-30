Ageas conclui compra de 25% da AG Insurance à BNP Paribas Fortis por 1,9 mil milhões

A Ageas concluiu o negócio para a compra de 25% da AG Insurance à BNP Paribas Fortis por cerca de 1.900 milhões de euros, passando agora a deter a totalidade do capital da seguradora belga.

A conclusão do acordo foi anunciada esta semana e resulta da assinatura, em dezembro do ano passado, de um acordo quadro entre os grupos BNP Paribas e Ageas para a venda desta participação.

Ao mesmo tempo, o BNP Paribas Cardif, subsidiária de seguros do grupo francês, aumentou a sua participação na Ageas de 14,9% para 22,5%, “na sequência de um investimento de 1.100 milhões de euros, contribuindo nomeadamente para o aumento de capital da Ageas concluído dia 28 de abril”, refere um documento hoje enviado pelo BNP Paribas.

Os dois grupos assinaram ainda um acordo de relacionamento que vai permitir definir o quadro de governação da sua parceria, com uma duração de cinco anos e renovável automaticamente.

Com a conclusão da aquisição, a AG e a BNP Paribas Fortis renovaram a sua parceria em bancassurance (poupança, proteção e seguros de vida e não vida) por mais 15 anos.