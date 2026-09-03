AgroSemana começa esta quinta-feira com foco na tecnologia e espera 85 mil visitantes

A AgroSemana começa esta quinta-feira e termina domingo na Póvoa de Varzim, Porto, com o foco sobre a tecnologia, a precisão e uma produção segura, esperando, pelo menos 85 mil visitantes, adiantou à Lusa o presidente da Agros, Idalino Leão.

“A AgroSemana é já uma marca no panorama das feiras agrícolas nacionais e um ponto de encontro entre quem produz, investiga, transforme e consome. A mensagem que queremos passar é que a agricultura de futuro já começou. A agricultura e a zootecnia de precisão são realidades que o setor já vive”, afirmou o presidente da Agros, responsável pela organização do evento, Idalino Leão, em declarações à Lusa.

Entre hoje e domingo, no espaço Agros, onde decorre o evento, vai ser possível conhecer maquinaria, tecnologia e outras soluções de inovação para o setor agroalimentar.

Vão também ter lugar sessões técnicas, ‘workshops’ e debates, que vão juntar os responsáveis de todos os elos da cadeia agroalimentar, bem como uma parte lúdica para demonstrar que os agricultores produzem alimentos seguros e saudáveis.

Idalino Leão lembrou que uma grande parte dos consumidores desconhece como são produzidos os alimentos que chegam ao seus pratos e que o setor tem vindo a reconhecer a necessidade de comunicar melhor.

“Preocupa-me que a profissão e o setor ainda não tenham o devido reconhecimento. Até tendo em conta as questões geopolíticas, urge o reconhecimento do setor agroalimentar como soberania alimentar para Portugal e para a Europa”, apontou.

Contudo, o presidente da Agros disse que já se começa a ver “alguma luz”, com a apresentação por parte de Bruxelas de uma estratégia para a pecuária.

Ainda assim, vincou que Bruxelas tem um “ritmo muito próprio, que é muito lento” e que o mundo em reequilíbrio “não se coaduna com este estado de arte”.

Já a nível nacional, notou que o ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes é próximo e que defende o setor, embora tenha dúvidas que este posicionamento se alargue ao restante universo do Governo, nomeadamente ao Ministério das Finanças.

“Um agricultor espanhol consegue ter outros níveis de competitividade porque existe um diferencial no gasóleo agrícola acima de 20 cêntimos, o que é uma barbaridade de dinheiro ao final do ano”, ilustrou.

A AgroSemana, que está aberta ao público desde 2014, conta nesta edição com cerca de 230 ‘stands’ e espera, pelo menos, 85 mil visitantes.