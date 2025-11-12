DN DN Brasil Men's Health Women's Health
AICEP aplaude investimento da Microsoft em Sines que reforça posição do país como hub digital europeu

Projeto da tecnológica, no valor de 8,6 mil milhões de euros, pode atrair mais investimento estrangeiro e aumentar capacidade de computação avançada no país.
Sede da Microsoft, em Redmond, estado de Washington.David Ryder / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
A AICEP saudou, através de comunicado, o anúncio da Microsoft de investir dez mil milhões de dólares (8,6 mil milhões de euros) no SINES Data Campus, feito durante a WebSummit, e sublinhou o impacto económico esperado para Portugal.

O investimento, em parceria com a Start Campus e a britânica Nscale, marca a próxima fase do projecto Sines Data Campus — em desenvolvimento desde 2021 e classificado como de Potencial Interesse Nacional — e junta‑se à parceria de outubro para instalar 12.600 processadores de última geração da Nvidia no primeiro edifício do campus.

No comunicado enviado esta quarta-feira, 12, às redações, o ministro da Economia e Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida afirmou que se trata de “um investimento transformador que confirma a confiança das maiores tecnológicas mundiais em Portugal e no seu ecossistema digital e de talento”.

Madalena Oliveira e Silva, presidente da AICEP, acrescentou que “o projeto da Microsoft em Sines traduz o resultado de um trabalho conjunto entre o Estado português e o setor privado para atrair investimento estrangeiro de elevado valor acrescentado”.

Do ponto de vista económico, trata‑se de um investimento significativo em infraestruturas de cloud e inteligência artificial que pode reforçar Portugal como hub tecnológico na Europa, atrair mais investimento estrangeiro e aumentar capacidade de computação avançada no país.

Microsoft investe 8,6 mil milhões de euros em centro de dados de Sines
