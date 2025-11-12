AICEP aplaude investimento da Microsoft em Sines que reforça posição do país como hub digital europeu

A AICEP saudou, através de comunicado, o anúncio da Microsoft de investir dez mil milhões de dólares (8,6 mil milhões de euros) no SINES Data Campus, feito durante a WebSummit, e sublinhou o impacto económico esperado para Portugal.O investimento, em parceria com a Start Campus e a britânica Nscale, marca a próxima fase do projecto Sines Data Campus — em desenvolvimento desde 2021 e classificado como de Potencial Interesse Nacional — e junta‑se à parceria de outubro para instalar 12.600 processadores de última geração da Nvidia no primeiro edifício do campus.No comunicado enviado esta quarta-feira, 12, às redações, o ministro da Economia e Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida afirmou que se trata de “um investimento transformador que confirma a confiança das maiores tecnológicas mundiais em Portugal e no seu ecossistema digital e de talento”.Madalena Oliveira e Silva, presidente da AICEP, acrescentou que “o projeto da Microsoft em Sines traduz o resultado de um trabalho conjunto entre o Estado português e o setor privado para atrair investimento estrangeiro de elevado valor acrescentado”.Do ponto de vista económico, trata‑se de um investimento significativo em infraestruturas de cloud e inteligência artificial que pode reforçar Portugal como hub tecnológico na Europa, atrair mais investimento estrangeiro e aumentar capacidade de computação avançada no país..Microsoft investe 8,6 mil milhões de euros em centro de dados de Sines\n