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AICEP e Fórum Oceano fecham acordo para levar empresas do mar aos mercados externos

Acordo é assinado no âmbito do Oeiras BlueTech Ocean Forum 2026, que reúne em Portugal empresários, investidores, centros de investigação, decisores políticos e especialistas internacionais do setor.
AICEP e Fórum Oceano fecham acordo para levar empresas do mar aos mercados externos
Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens
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A AICEP e o Fórum Oceano formalizam esta terça-feira, 16, um protocolo conjunto destinado a potenciar a internacionalização da economia azul portuguesa, apoiar a expansão das empresas do setor no exterior e captar investimento estratégico para Portugal.

O acordo é assinado no âmbito do Oeiras BlueTech Ocean Forum 2026, encontro que reúne em Portugal empresários, investidores, centros de investigação, decisores políticos e especialistas internacionais para debater inovação, investimento e desenvolvimento sustentável ligado ao oceano.

Segundo a AICEP, a parceria pretende reforçar a capacidade nacional de atrair capitais, acelerar a internacionalização de empresas inovadoras e fomentar novos projetos de elevado valor acrescentado nas áreas marítimas.

Madalena Oliveira e Silva, presidente da AICEP, citada em comunicado, sublinha que a economia azul constitui “uma das áreas com maior potencial de crescimento para Portugal” e que o protocolo fortalecerá a promoção internacional das empresas portuguesas, bem como a afirmação do país como polo global de inovação oceânica.

Entre as iniciativas previstas estão programas de capacitação, ações de divulgação e atividades de networking empresarial, com foco em sectores como aquacultura, biotecnologia marinha e energias renováveis.

A AICEP e o Fórum Oceano recordam ainda a colaboração já em curso — participação conjunta em eventos internacionais, missões empresariais e ações de atração de investimento em mercados estratégicos — que, segundo as entidades, tem aumentado a visibilidade do ecossistema nacional da economia azul e gerado oportunidades para empresas portuguesas.

O protocolo surge num momento em que a economia azul ganha peso na estratégia económica do país, tanto pela capacidade de gerar emprego qualificado e inovação tecnológica, como pela valorização sustentável dos recursos marinhos.

A iniciativa reforça, assim, o compromisso em posicionar Portugal como destino competitivo para investimento ligado ao mar.

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