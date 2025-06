Aida Home Living nasceu para honrar a avó das fundadoras

"O nosso produto estrela é a toalha com folho, que se tornou muito popular entre os nossos clientes", afirmam, explicando que cerca de 99% dos artigos são produzidos em território nacional. "Acreditamos no valor do "Made in Portugal" e na qualidade dos produtos têxteis portugueses". Além disso, ao trabalhar com fornecedores locais, conseguem ter um maior controlo sobre o processo de produção e garantir o rigor das peças, afirmam.