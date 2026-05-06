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AIP acompanha uma centena de pedidos de vistos de trabalho ao abrigo da 'via verde'

Mecanismo permite reduzir para um máximo de 20 dias a emissão de visto após atendimento consular, e garante o agendamento prioritário junto dos consulados portugueses no estrangeiro.
AIP acompanha uma centena de pedidos de vistos de trabalho ao abrigo da 'via verde'
Foto: Canva
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A Associação Industrial Portuguesa (AIP) está a acompanhar cerca de uma centena de processos de emissão de vistos de trabalho, no âmbito do Protocolo de Cooperação para a Migração Laboral Regulada, vulgo 'via verde', informou esta quarta-feira, 6, em comunicado.

Reconhecida pela Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) como entidade idónea para apoiar as empresas no recrutamento de mão-de-obra imigrante, a AIP assegura a instrução e acompanha os pedidos de visto para estrangeiros que queiram trabalhar em Portugal.

Este mecanismo permite reduzir para um máximo de 20 dias a emissão de visto após atendimento consular, e garante o agendamento prioritário junto dos consulados portugueses no estrangeiro.

A iniciativa integra-se no Plano de Ação para as Migrações do Governo e destina-se a responder às necessidades do mercado de trabalho nacional dentro das novas exigências legais para a concessão de vistos de trabalho.

O acordo permite ainda submeter pedidos para grupos de trabalhadores através de um único procedimento.

De acordo com a AIP, o interesse das empresas "tem sido expressivo, refletindo as dificuldades persistentes de recrutamento em vários setores da economia portuguesa".

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