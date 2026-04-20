Air China retoma a rota direta entre Pequim e Nova Deli após seis anos

A Air China retoma esta terça-feira, 20, a rota direta entre Pequim e Nova Deli, reforçando a recuperação das ligações aéreas entre China e Índia, interrompidas durante anos por tensões bilaterais e pela pandemia da covid-19.

A ligação, que volta a unir diretamente as capitais dos dois países mais populosos do mundo, será operada três vezes por semana – às terças, sextas e domingos – com aviões Airbus A330, informou o jornal oficial Global Times.

A retoma desta rota insere-se no restabelecimento dos voos diretos entre os dois países, retomados em outubro de 2025 após cinco anos de suspensão, na sequência da crise bilateral desencadeada pelo confronto militar de 2020 no vale de Galwan e pela pandemia.

O restabelecimento da conectividade aérea marcou um dos principais sinais de distensão entre Pequim e Nova Deli, traduzido nos meses seguintes na reabertura do comércio fronteiriço, na retoma da emissão de vistos e na reativação de contactos diplomáticos e militares.

Até agora, esta normalização tem avançado com outras rotas, como a retomada no sábado pela China Eastern Airlines entre Kunming, capital da província chinesa de Yunnan, e a cidade indiana de Calcutá.

A mesma companhia já tinha restabelecido em novembro de 2025 a ligação entre Xangai e Nova Deli, operando agora seis voos semanais de ida e volta entre Kunming e Calcutá, segundo o mesmo jornal.

O aumento de frequências por parte das transportadoras chinesas coincide também com novos movimentos de companhias indianas.

A IndiGo anunciou em março a abertura de uma rota direta diária entre Calcutá e Xangai, inaugurada a 29 desse mês, após ter retomado previamente a ligação entre Calcutá e Cantão e lançado uma rota entre Nova Deli e Cantão.