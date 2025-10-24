Air France expande rede de voos para o inverno mantendo estável oferta para Portugal

A Air France irá operar quase 800 voos diários para cerca de 170 destinos em todo o mundo na época de inverno de 2025-2026, com todos os destinos acessíveis a partir de Lisboa ou do Porto via Paris-Charles de Gaulle (CDG). A oferta da companhia em Portugal mantém-se estável em comparação com o ano anterior, ligando Lisboa e o Porto ao hub em Paris, e contando ainda com voos da KLM para Amesterdão.No que diz respeito à rede de longo curso, a Air France registou um aumento de 3% na capacidade, com novas rotas, incluindo voos diretos de Paris para Phuket e Punta Cana. A companhia reforçou também as ligações com a América do Norte, mantendo a rota para Orlando e aumentando a frequência para destinos como Rio de Janeiro e Salvador no Brasil, assim como para San José na Costa Rica.Em África, a Air France aumentará os voos para a Cidade do Cabo e Zanzibar, enquanto na Ásia, Bangkok verá um aumento na frequência com dois voos diários. A companhia também está a introduzir melhorias no segmento de luxo, como a nova cabine La Première, que oferece uma experiência exclusiva, e um novo serviço de Wi-Fi de alta velocidade, que será implementado em toda a frota até o final de 2026.Além disso, a Air France aumentará as frequências entre Paris-CDG e várias cidades francesas, como Toulouse, Marselha e Nice, além de adicionar novos voos para Londres-Heathrow e várias cidades italianas. A subsidiária low-cost Transavia France também estará em expansão, servindo 109 destinos em 29 países, reforçando a sua posição no mercado. .TAP: Delegação da Air France–KLM visita Açores no âmbito do processo de privatização\n\n