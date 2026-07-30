Air France-KLM passa de lucro a prejuízo de 61 milhões entre janeiro e junho

A Air France-KLM registou no primeiro semestre um prejuízo de 61 milhões de euros, contra um lucro líquido de 401 milhões de euros no período homólogo, informou esta quinta-feira o grupo aéreo candidato à compra da TAP.

O grupo aéreo candidato à privatização da TAP obteve 16.756 milhões de euros em receitas na primeira metade do ano, o que representa um aumento homólogo de 7,4%.

O resultado operacional ajustado fixou-se nos 478 milhões, enquanto a margem operacional centrou-se nos 2,9%.

No que diz respeito apenas ao segundo trimestre do ano, Air France-KLM obteve lucros de 190 milhões e 9.277 milhões de euros em receitas.

Ainda assim, o presidente executivo (CEO), Benjamin Smith, referiu que “tal como esperado, o aumento acentuado dos preços dos combustíveis teve um impacto significativo nos resultados”.

Citado em comunicado, o responsável disse ainda que “graças a uma política de preços ágil e à disciplina de custos", o grupo conseguiu, "em grande medida, mitigar este forte obstáculo, comprovando mais uma vez a resiliência do modelo de negócio”.

As três companhias aéreas do grupo (a Air France e as holandesas KLM e Transavia) tiveram de lidar com o impacto da guerra no Médio Oriente no setor e, consequentemente, com o aumento em mais de 800 milhões de euros da despesa com combustível durante o trimestre.

Ainda assim, o aumento das receitas por passageiro compensou “cerca de 85% do aumento do preço do combustível”, assinalou o grupo aéreo.

Na quarta-feira, a Air France-KLM e a Lufthansa entregaram, no último dia do prazo, propostas vinculativas no processo de privatização da TAP, que entra na terceira e última etapa obrigatória.

A proposta vinculativa da Air France-KLM para a privatização da TAP prevê uma aliança com a Delta Air Lines, parceira do grupo, nas ligações para o Atlântico Norte, e instalar uma nova unidade de manutenção em Portugal.

Em comunicado, o grupo referiu que o seu plano estratégico para a TAP assenta no desenvolvimento de "atividades de Manutenção, Reparação e Revisão aeronáutica (MRO) em Portugal em colaboração com a TAP Maintenance & Engineering", de quem é parceira há mais de 20 anos.

O grupo admite a "abertura de novas instalações de manutenção aeronáutica em zonas-chave de Portugal, dedicadas à manutenção de aeronaves e motores de última geração", dando acesso à TAP às áreas do digital e da integração da Inteligência Artificial (IA) na área de manutenção.