Air France prolonga suspensão de voos para o Médio Oriente até 3 de maio

A Air France prolongou a suspensão dos voos com origem e destino em Dubai, Riade, Beirute e Telavive até ao dia 3 de maio, anunciou esta quinta-feira, 9, a companhia aérea francesa em comunicado.

“Devido à situação de segurança no destino e ao encerramento contínuo do espaço aéreo aos voos comerciais, a companhia vê-se obrigada a prolongar a suspensão dos seus voos: com origem ou destino em Telavive [Israel], Beirute [Líbano], Dubai [Emirados Árabes Unidos] e Riade [Arábia Saudita] até 03 de maio de 2026, inclusive (ou seja, até 04 de maio de 2026 para os voos com partida de Dubai)”, indicou a Air France num comunicado.

A filial ‘low-cost’ Transavia, que habitualmente opera voos para Telavive e Beirute, mantém a suspensão dos serviços até 5 de julho, alegando que a atual situação geopolítica não permite qualquer alternativa.

A Air France começou a suspender os voos para o Médio Oriente a partir de 28 de fevereiro, perante a escalada militar dos Estados Unidos e de Israel no Irão.

Em 01 de março, a companhia tinha anunciado a suspensão dos serviços para Telavive, Beirute, Dubai e Riade até 03 de março, com mais de 500 voos cancelados nos primeiros dias devido ao encerramento de vários espaços aéreos na região.

A Air France prolongou posteriormente essas medidas até ao início de abril e, a partir de agora, até 03 de maio.

A decisão da companhia aérea foi tomada antes de na terça-feira, os Estados Unidos e o Irão terem chegado a acordo para um cessar-fogo de duas semanas, pouco mais de uma hora antes do termo do ultimato de Donald Trump.

Desta forma, "o reinício das operações continuará sujeito a uma avaliação da situação de segurança no local, que está em constante evolução. Os clientes afetados estão a ser informados individualmente", indicou o grupo, que reforçou, desde o início de março, os voos com partida de vários destinos na Ásia, para compensar os cancelamentos de voos no Médio Oriente.