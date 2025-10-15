DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Airbnb critica Câmara de Lisboa por favorecer hotéis em prejuízo da habitação

Queixa surge depois de estudo indicar que, nos próximos cinco anos, Lisboa terá 500.000 m² dedicados a grandes projetos hoteleiros, enquanto apenas 200.000 m² serão para nova habitação residencial.
A Airbnb pediu às autoridades locais de Lisboa que implementem “regras justas, proporcionais e não discriminatórias” após um relatório revelar que as políticas atuais favorecem os operadores turísticos tradicionais, como os hotéis, em detrimento da habitação.

O estudo, realizado pela Neoturis e promovido pela Airbnb, indica que Lisboa terá quase mais 500.000 m² de projetos hoteleiros de grande escala nos próximos cinco anos, enquanto apenas 200.000 m² serão dedicados a nova habitação residencial. Isso significa que os projetos turísticos ocuparão 2,5 vezes mais área do que as habitações, salienta a plataforma de alojamento em comunicado.

Jaime Rodríguez de Santiago, diretor-geral da Airbnb Marketing Services, SL, citado no documento, afirma que “a atual abordagem de planeamento de Lisboa criou condições desiguais e não conseguiu dar resposta aos desafios de habitação da cidade”. Destaca que “muitas famílias que partilham as suas casas e dependem do rendimento extra do AL enfrentam obstáculos significativos”.

O relatório também revela que, de 2015 a 2023, apenas 2.352 novas habitações foram adicionadas ao mercado, enquanto quase 50.000 casas permanecem vazias. “Após as restrições ao AL em Lisboa em 2019, os preços das casas continuaram a subir mais de 5% ao ano”, aponta o estudo.

A Airbnb apresentou várias recomendações para os responsáveis políticos, incluindo a exigência de que novos projetos hoteleiros disponibilizem uma área equivalente para habitação, incentivar a conversão de ativos hoteleiros subutilizados em habitação, e aplicar regras consistentes e proporcionais a todos os tipos de alojamento turístico, sem penalizar os anfitriões locais.

O relatório também destaca que, em junho, a Airbnb revelou que o excesso de turismo nas cidades da União Europeia, incluindo Lisboa, é impulsionado principalmente pelos hotéis, que representam quase 80% das dormidas na UE em 2023 e 2024. “As cidades precisam de mais casas - não de mais hotéis”, conclui o estudo.

A Câmara de Lisboa é uma das 308 que estarão em jogo nas eleições de 12 de Outubro.
