Airbus compra francesa Quarkslab para reforçar cibersegurança

A Airbus anunciou esta terça‑feira, 21, um acordo para adquirir a empresa francesa de cibersegurança Quarkslab, numa operação inserida na estratégia do grupo de reforçar capacidades de segurança digital.

Os valores envolvidos no negócio não foram revelados.

A empresa diz que a aquisição está alinhada com o objetivo de desenvolver capacidades soberanas de cibersegurança em França e de consolidar a sua posição no mercado europeu.

O movimento integra uma sequência de compras estratégicas da Airbus no setor, já que em 2024 a fabricante comprou a alemã Infodas e tem em curso planos para integrar a britânica Ultra Cyber.

O negócio relativo à Quarkslab ficará concluído até final do ano, segundo a Airbus.