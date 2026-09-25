Airbus quer "um Eurofighter tão português quanto possível" e apresenta proposta até ao início de novembro

A Airbus quer vender aeronaves Eurofighter Typhoon a Portugal e espera ter uma proposta até final de Novembro. Está dedicada a "estreitar" laços entre países europeus e a colaborar com várias empresas, nomeadamente portuguesas.

Numa conferência de imprensa realizada esta quinta-feira, 24 de setembro, nos escritórios da empresa em Lisboa, foram transmitidos alguns detalhes. Ivan Gonzalez Exposito, Campain Manager do Eurofighter para Portugal, explicou que um dos objetivos passa por "fazer um Eurofighter tão português quanto possível para os próximos 30 a 40 anos".

Tendo isto em vista, a Airbus espera ter um preço estabelecido no final de outubro ou, no máximo, início de novembro. Mas porque razão o Eurofigter é o caça mais indicado para Portugal?

Questionado sobre uma comparação com o caça F-35, Ivan Gonzalez Exposito explica que este "é desenhado para combater no território do inimigo", pelo que poderia ser uma solução numa eventual guerra contra "Rússia ou China", diz. No entanto, "esta não é a missão" da Força Aérea Portuguesa (FAP), que procura sobretudo uma aeronave de patrulha.

"O Eurofighter é a solução ideal [...] para as missões que estão a realizar diariamente", diz, lembrando que é um avião "mais rápido, ágil e que pode voar mais alto, a que soma um "papel defensivo", salienta.

De acordo com José Luís Miguel, vice-presidente e líder da área de Defesa e Espaço da Airbus na Europa, esta é "uma grande oportunidade para a Airbus e Portugal".

O próprio dá conta ainda da expetativa de que um acordo entre a empresa e o Governo aconteça "nos próximos meses", ainda que sem um prazo específico.

Por esta altura, a Airbus tem já parcerias estabelecidas com 35 fornecedores portugueses, junto dos quais gasta 90 milhões de euros por ano. Regista ainda um contributo para o PIB nacional na ordem de 120 milhões de euros (duplicação em apenas cinco anos), de acordo com os números transmitidos na apresentação.

Em termos globais, conta com 400 empresas parceiras e estima um contributo para a economia na ordem de 90 mil milhões de euros, entre 2024 e 2033, no Reino Unido, Alemanha, Espanha e Itália. Daquele valor, 22 mil milhões corresponderão a impostos.

O programa de desenvolvimento do Eurofighter justifica "mais 100 mil empregos na Europa". Conta já com 769 encomendas da aeronave Eurofighter Typhoon e 620 entregas. Países como Alemanha, Espanha, Itália e Turquia estão à espera de encomendas, ao dia de hoje.