AL: ALEP reúne-se com grupos parlamentares para apontar erros do Mais Habitação

Na véspera do pacote Mais Habitação regressar ao parlamento para nova votação, a Associação do Alojamento Local em Portugal (ALEP) reuniu-se com os grupos parlamentares para apontar os "erros" e os impactos negativos do diploma no setor.