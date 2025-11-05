Alberto Oculista e Opticalia unem-se para criar "maior rede de óticas" em Portugal

O Grupo Alberto Oculista e a Opticalia chegaram a um acordo preliminar para unir forças, resultando na criação da maior rede de óticas em Portugal, com mais de 330 pontos de venda espalhados pelo país, incluindo as ilhas.Em comunicado divulgado esta quarta-feira, 5 de novembro, as duas empresas, sem revelarem os detalhes financeiros da transação, referem que esta união representa "um novo capítulo" para o setor óptico nacional, baseado em "visão partilhada, confiança e compromisso com as pessoas". A parceria tem como objetivo combinar a modernidade e dinamismo da Opticalia com a experiência e enraizamento local da Alberto Oculista, proporcionando assim um serviço ainda mais diferenciado aos clientes, salientam na mesma nota.Este movimento, considerado "estratégico", resulta de um acordo pelo qual a Alberto Oculista assumirá a gestão do franchise da Opticalia em Portugal, tornando-se o "master franchise" da marca, que já possui 260 lojas no país, e está presente também em quatro outros países: Espanha, Colômbia, Brasil e México.A Alberto Oculista, fundada em 1984 no Funchal, opera atualmente 70 lojas sob a sua própria marca, além de 30 lojas de outras insígnias, como a Opticenter, cuja aquisição, em 2021, foi considerada "o maior do setor da ótica já realizado em Portugal" com a compra de 34 lojas.António Alves, diretor-geral da Opticalia Portugal, destaca, citado no comunicado, que "esta união reforça a nossa capacidade de responder às necessidades de cada consumidor, com tecnologia avançada, acompanhamento personalizado e uma equipa de profissionais apaixonados pela visão e pelo bem-estar". .Nova rede de óticas Opticália entrega compra de publicidade à Nova Expressão