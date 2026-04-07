Aldi abre campanha de recrutamento esta quinta-feira para preparar verão no Algarve

A Aldi arranca já esta quinta-feira, 9 de abril, com uma campanha de recrutamento para reforçar as equipas das suas lojas do Algarve durante os meses de verão. “Faz meio turno e ganha o verão inteiro” é o mote do plano.

Segundo a retalhista, há vagas em várias unidades da região, nomeadamente Alcantarilha, Tavira, Portimão, Lagos, Olhão, Lagoa, Albufeira, Vale de Parra, Altura, Albufeira e Vila Real Santo António.

Em comunicado, a Aldi revela que as oportunidades de emprego são em regime part-time, com horários entre as 16h e as 20h ou das 20h às 24h.

Os Open Days da Aldi serão realizados em parceria com os serviços de emprego locais. O primeiro é já esta quinta-feira, dia 9 de abril, em Quarteira, no Centro de Emprego de Loulé.

Segue-se, a 10 de abril, Altura e Vila Real de Santo António (no Serviço de Emprego de Vila Real de Santo António) e Tavira (Centro de Emprego de Tavira).

A 15 de abril, o recrutamento realiza-se em Lagos (Centro de Emprego de Lagos), Portimão e Lagoa (Serviços de Emprego e Formação Profissional de Portimão), Albufeira e Vale de Parra (IEFP Albufeira).

A campanha termina a 17 de abril, em Olhão, no Serviço de Emprego de Faro.