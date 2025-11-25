DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Aldi abre duas lojas em Lisboa e Setúbal e aproxima‑se das 160 unidades em Portugal

As novas aberturas integram a estratégia do retalhista de reforçar a presença em áreas urbanas com maior fluxo populacional.
A Aldi estreou-se no mercado português em 2006.
Publicado a

A Aldi Portugal inaugura a 26 e 28 de novembro novas lojas na Amadora (Venda Nova) e em Setúbal (S. Sebastião), numa fase de expansão que visa alcançar 160 pontos de venda até ao final do ano.

As novas aberturas integram a estratégia do retalhista de reforçar a presença em áreas urbanas com maior fluxo populacional, destacando‑se a loja da Amadora, em dois pisos, e o espaço central em Setúbal.

A operação pretende aumentar a conveniência para clientes urbanos e adaptar formatos às características locais.

A cadeia, presente em Portugal desde 2006, conta atualmente com mais de 150 lojas e cerca de 2.600 colaboradores.

A empresa refere que as inaugurações contribuem para a criação de emprego local e envolvem doações regulares de excedentes alimentares a instituições da região.

