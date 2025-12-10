Aldi bate previsões de crescimento no país com duas novas lojas em Évora e Gaia

A Aldi Portugal inaugurou duas novas lojas, em Évora e em Vila Nova de Gaia, reforçando a sua expansão no mercado nacional. Com estas aberturas, a insígnia passa a estar presente em 17 dos 18 distritos do país e ultrapassa a meta de 160 estabelecimentos prevista para 2025.A loja de Évora marca a entrada da Aldi no distrito, reforçando a sua cobertura no Alentejo. Em Vila Nova de Gaia, a nova superfície, localizada em Vilar de Andorinho, é o quinto espaço da cadeia no concelho."Estas aberturas representam mais um passo na nossa estratégia de crescimento sustentado em Portugal. A chegada a Évora é particularmente simbólica, por se tratar de um novo distrito onde passamos a estar presentes", afirmou João Braz Teixeira, Managing Director Expansion and Real Estate da Aldi Portugal..Aldi abre duas lojas em Lisboa e Setúbal e aproxima‑se das 160 unidades em Portugal