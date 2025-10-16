DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Aldi nomeia Alexander Frech como presidente executivo para Portugal

O novo CEO assumirá oficialmente o cargo a 1 de novembro, "sucedendo a Wolfgang Graff, que se despede da liderança no final do ano”, esclarece o grupo em comunicado.
A Aldi estreou-se no mercado português em 2006. Com a pandemia, acelerou a sua expansão no país. Foto: Pedro Correia/Global Imagens
O grupo Aldi, que detém vários supermercados em território nacional, anunciou a nomeação de Alexander Frech como novo presidente executivo (CEO) para Portugal, segundo um comunicado hoje divulgado.

“A partir de 01 de novembro de 2025, Alexander Frech assumirá oficialmente o cargo de CEO da Aldi Portugal, sucedendo a Wolfgang Graff, que se despede da liderança no final do ano”, destacou, na mesma nota.

Segundo o grupo, Alexander Frech traz uma “vasta experiência tanto em território nacional como no segmento ‘discount’”, assegurando que com esta transição o grupo “reforça o seu compromisso com um crescimento sustentável e com o mercado português”.

“A transição de liderança ocorre num momento simbólico para a insígnia que, em 2026, assinala 20 anos de presença em Portugal – um marco que consolida o percurso de expansão sustentada e a relação de confiança com os consumidores portugueses”, salientou.

Atualmente, a Aldi conta com mais de 150 lojas distribuídas por todo o território nacional.

