Alibaba prepara entrada em bolsa da filial de semicondutores em Hong Kong

O gigante tecnológico chinês Alibaba anunciou que iniciou o processo para separar e colocar em bolsa, em Hong Kong, a filial de semicondutores T-Head, especializada no desenvolvimento de soluções integradas de computação para centros de dados.

Segundo o portal de notícias chinês The Paper, a operação poderá atingir um valor entre dois e três mil milhões de dólares (de 1,8 a 2,7 mil milhões de euros).

Num comunicado enviado na terça-feira à Bolsa de Valores de Hong Kong, onde também está cotado, o Alibaba explicou que a operação visa permitir à T-Head obter financiamento de forma independente, aumentar a sua visibilidade junto de clientes e parceiros estratégicos e facilitar a expansão comercial.

O grupo esclareceu, contudo, que ainda não foram definidos os montantes ou as datas da oferta pública inicial, nem a participação que manterá na T-Head, embora preveja continuar a controlar a filial após a venda de ações.

O Alibaba, cujo principal negócio continua a ser o comércio eletrónico, apesar da crescente aposta na inteligência artificial (IA), obteve uma dispensa da Bolsa de Valores de Hong Kong relativamente à obrigação de conceder direitos preferenciais aos atuais acionistas no âmbito da operação.

O processo, cujo pedido inicial foi apresentado confidencialmente há dois meses, continua dependente da aprovação das entidades reguladoras.

Fundada em 2018, a T-Head desenvolve processadores, semicondutores para servidores e outros componentes, dispondo também de uma plataforma própria de conceção de 'chips'.

A empresa tornou-se uma filial estratégica para o Alibaba, tanto na redução de custos como na garantia de abastecimento de semicondutores, numa altura em que o grupo identifica a inteligência artificial como um dos principais pilares do seu crescimento.